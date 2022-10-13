Немає ризику, що постачання Україні закінчиться раніше, ніж вичерпаються запаси РФ, - Британія

Міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Міністр зазначив, що західні країни мають можливість створювати нові ланцюги поставок, а Росія - ні, оскільки вона ізольована майже від усього світу.