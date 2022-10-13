Нет риска, что поставки Украине закончатся раньше, чем исчерпаются запасы РФ, - Британия
Министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем исчерпаются запасы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министр отметил, что западные страны имеют возможность создавать новые цепочки поставок, а Россия - нет, поскольку она изолирована почти от всего мира.
"Риска нет, потому что в отличие от России, которая уже изолировала себя, и мы видели это вчера на голосовании в ООН, им нужна цепочка поставок. Большая часть цепочки поставок находилась не в России. Они доставлялись со всего мира, в том числе из Европы, в том числе, действительно, даже из Украины. Часть их цепочки поставок была в Украине", - сказал он.
Напомним, вчера прошла очередная встреча союзников Украины в так называемом формате "Рамштайн". На ней обсуждались вопросы, связанные с усилением системы противовоздушной обороны.
Об итогах и основных заявлениях союзников на встрече "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.