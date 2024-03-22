Немає ресурсів. У ЦПД спростували інформацію про готовність РФ до наступу на Сумську область

"У РФ наразі немає ресурсів для наступальних дій на цьому напрямку, а подібна інформація експертів, що не мають доступу до жодної розвідувальної інформації, повністю збігається з російськими наративами "пропаганди страху", які вони поширюють в наш інформаційний простір на фоні посилення обстрілів Сумської області", - наголосили в центрі.

Там зазначили, що така неперевірена інформація в ефірах наших телеканалів лише допомагає росіянам поширювати паніку серед українців.

У ЦПД вкотре закликали довіряти лише офіційним джерелам.

Фейки РФ про наступ на Сумську область

Росія розповсюджує чергову хвилю фейків про "наступ" на територію Сумської області. Дані дії зумовлені бажанням ворога дестабілізувати ситуацію в регіоні та підвищити панічні настрої серед його населення.

"Вкотре у соцмережах ворог розповсюджує інформацію про масований наступ на Сумщину. Це фейк, спрямований на дестабілізацію та підвищення панічних настроїв серед жителів області", - повідомили в Сумській ОВА.

Як зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, станом на сьогодні ударних угрупувань ворога біля кордонів Сумської області не зафіксовано.

"Сумська обласна військова адміністрація та районні військові адміністрації, керівництво громад та силових структур знаходиться на місцях. Збройні Сили України готові до будь-яких викликів і за потреби можуть дати гідну відсіч ворогу", - йдеться в повідомленні.