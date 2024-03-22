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Нет ресурсов. В ЦПД опровергли информацию о готовности РФ к наступлению на Сумскую область

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Информация о готовности российских войск к наступлению на Сумскую область с севера, озвученную некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов не соответствует действительности. У оккупантов в настоящее время нет ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"У РФ пока нет ресурсов для наступательных действий на этом направлении, а подобная информация экспертов, не имеющих доступа ни к какой разведывательной информации, полностью совпадает с российскими нарративами "пропаганды страха", которые они распространяют в наше информационное пространство на фоне усиления обстрелов Сумской области ", - подчеркнули в центре.

Там отметили, что такая непроверенная информация в эфирах наших телеканалов помогает россиянам распространять панику среди украинцев.

В ЦПД в очередной раз призывали доверять только официальным источникам.

Фейки РФ о наступлении на Сумскую область

Россия распространяет очередную волну фейков о "наступлении" на территорию Сумской области. Данные действия обусловлены желанием врага дестабилизировать ситуацию в регионе и повысить паническое настроение среди его населения.

"В очередной раз в соцсетях враг распространяет информацию о массированном наступлении на Сумскую область. Это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области", - сообщили в Сумской ОВА.

Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, по состоянию на сегодняшний день ударных группировок врага у границ Сумской области не зафиксировано.

"Сумская областная военная администрация и районные военные администрации, руководство общин и силовых структур находится на местах. Вооруженные Силы Украины готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу", - говорится в сообщении.

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