Польща досі не побачила реакції США на вторгнення російських ракет на свою територію, попри те, що Штати є членом НАТО.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Глава оборонного відомства Польщі відповів на питання журналістів про те, що Білий дім досі не відреагував на випадки порушення польського повітряного простору російськими ракетами.

"Звичайно, такої реакції, якої ми очікували, немає,", - заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, наразі складно зрозуміти, чи пов'язане мовчання США з "прагненням до миру", чи американська сторона просто потребує більше інформації.

Польський міністр також зауважив, що Варшава постійно передавала дані про інциденти Пентагону.

Ба більше, як виявилося, американські представники долучалися до розслідування, під час якого на польській території виявили уламки.

Косіняк-Камиш має надію на те, що генсек НАТО Марк Рютте на майбутній зустрічі донесе до президента США Дональда Трампа, з якими наслідками через російську війну проти України стикаються країни східного флангу Альянсу.