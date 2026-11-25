Польша до сих пор не увидела реакции США на вторжение российских ракет на свою территорию, несмотря на то, что Штаты являются членом НАТО.

Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Глава оборонного ведомства Польши ответил на вопросы журналистов о том, что Белый дом до сих пор не отреагировал на случаи нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами.

" Конечно, такой реакции, которой мы ожидали, нет, " , - заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, сейчас сложно понять, связано ли молчание США с "стремлением к миру", или американской стороне просто нужно больше информации.

Польский министр отметил, что Варшава постоянно передавала данные об инцидентах Пентагону.

Более того, как оказалось, американские эксперты присоединились к расследованию, в ходе которого на польской территории обнаружили обломки.

Косиняк-Камыш надеется, что генсек НАТО Марк Рютте на предстоящей встрече донесет до президента США Дональда Трампа, с какими последствиями из-за российской войны против Украины сталкиваются страны восточного фланга Альянса.