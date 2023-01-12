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Немає підтверджень, що Соледар міг дістатися росіянам, - Остін

Фото: Глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України. У місті тривають динамічні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час пресконференції у Вашингтоні.

"Дозвольте мені почати із запитання про Соледар і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації", - зазначив посадовець.

Остін вказав, що у місті йдуть "дуже динамічні" бої, а контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Пізніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що такі заяви не відповідають дійсності.

Також ми писали, що у Міноборони України розповіли про актуальну ситуацію в Соледарі.

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