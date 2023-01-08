"Немає необхідності". НАТО відповіла на запит Сербії щодо введення військ у Косово

Фото: НАТО відповіла на запит Сербії про введення військ у Косово (Getty Images)

Президент Сербії Олександр Вучич повідомив, що НАТО дала відповідь на запит про введення сербських військових у Косово. Альянс вважає, що у цьому немає необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.