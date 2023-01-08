"Нет необходимости". НАТО ответила на запрос Сербии о введении войск в Косово

Фото: НАТО ответила на запрос Сербии о введении войск в Косово (Getty Images)

Президент Сербии Алексндр Вучич сообщил, что НАТО дала ответ на запрос о введении сербских военных в Косово. Альянс считает, что в этом нет необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна PTC.