"Немає місця для нейтралітету": Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни проти України, заявивши, що в цьому питанні не повинно бути нейтралітету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Офісу президента.

"У питанні боротьби добра і зла не повинно бути місця для нейтралітету", - сказав президент під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.

Зеленський також висловив побажання, щоб Китай відігравав велику роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет та територіальну цілісність України.

При цьому глава держави зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.