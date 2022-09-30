"Немає місця для нейтралітету": Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні
Президент України Володимир Зеленський висловився про позицію Китаю щодо війни проти України, заявивши, що в цьому питанні не повинно бути нейтралітету.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Офісу президента.
"У питанні боротьби добра і зла не повинно бути місця для нейтралітету", - сказав президент під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.
Зеленський також висловив побажання, щоб Китай відігравав велику роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет та територіальну цілісність України.
При цьому глава держави зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що КНР відіграватиме конструктивну роль у встановленні миру в Україні.
При цьому у вересні Пекін заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також закликав Київ та Москву до переговорів "без попередніх умов".
Про те, яку роль Китай відіграє у війні Росії проти України, читайте у матеріалі РБК-Україна "Свої інтереси. На чиєму боці Китай у війні Росії проти України".