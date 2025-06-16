Немає квитків на поїзд? УЗ купить їх за вас - як увімкнути функцію в застосунку

Як це працює

Для користувачів, які авторизувалися через "Дія.Підпис", доступні дві опції моніторингу:

за поїздом - відстеження вільних місць на конкретному рейсі;

за напрямком - сповіщення про появу поїздів між обраними містами.

Якщо вам потрібні квитки на конкретний поїзд, то можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно:

внести дані пасажирів;

оплатити замовлення (кошти знімаються одразу).



Автоматичне відстеження квитків у застосунку "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

Після того, як ви оберете функцію відстеження квитків за певним напрямком, потрібно буде підтвердити свій вибір через "Дія.Підпис".

Підтвердження автоматичне відстеження квитків у застосунку "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

У разі скасування моніторингу або відсутності квитків, гроші автоматично повертаються на картку.

Коли автоматичний моніторинг знайде потрібні квитки, то користувач отримає Push-сповіщення у застосунку. Такі ж сповіщення надійдуть, коли квитки будуть автоматично викуплені.

Функція моніторингу та автовикупу не діє на поїзди до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та рейс Київ - Відень. Але можна отримувати сповіщення про відкриття продажу на ці напрямки.