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Немає квитків на поїзд? УЗ купить їх за вас - як увімкнути функцію в застосунку

Фото: Як встигнути купити квитки на поїзд (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У розпал сезону відпусток і канікул знайти квиток на потрібну дату - справжній виклик. Однак пасажири можуть автоматично відстежувати та викуповувати квитки завдяки спеціальній функції в застосунку "Укрзалізниці".

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Як це працює

Для користувачів, які авторизувалися через "Дія.Підпис", доступні дві опції моніторингу:

  • за поїздом - відстеження вільних місць на конкретному рейсі;
  • за напрямком - сповіщення про появу поїздів між обраними містами.

Якщо вам потрібні квитки на конкретний поїзд, то можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно:

  • внести дані пасажирів;
  • оплатити замовлення (кошти знімаються одразу).


Автоматичне відстеження квитків у застосунку "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

Після того, як ви оберете функцію відстеження квитків за певним напрямком, потрібно буде підтвердити свій вибір через "Дія.Підпис".

Підтвердження автоматичне відстеження квитків у застосунку "Укрзалізниці" (скриншот: РБК-Україна)

У разі скасування моніторингу або відсутності квитків, гроші автоматично повертаються на картку.

Коли автоматичний моніторинг знайде потрібні квитки, то користувач отримає Push-сповіщення у застосунку. Такі ж сповіщення надійдуть, коли квитки будуть автоматично викуплені.

Функція моніторингу та автовикупу не діє на поїзди до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та рейс Київ - Відень. Але можна отримувати сповіщення про відкриття продажу на ці напрямки.

Коли відкривається продаж квитків

Раніше РБК-Україна розповідало, що продаж квитків на потяг стартує щодня о 08:00 за 20 діб до дати відправлення поїзда. Спершу відкривається лише один вагон кожного типу (СВ, купе, плацкарт), і нові вагони додаються, коли в попередньому залишаються менше 4 вільних місць.

Графік відкриття продажу:
- внутрішні рейси - за 20 діб о 08:00;
- до/з Польщі - за 20 діб о 09:00;
- до/з Молдови - за 10 діб о 08:00.

Також ми детально розповідали, що робити, якщо немає квитків на потрібний для вас поїзд.

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