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Немає іншого шляху допомоги Україні: Салліван звернувся до Конгресу

Вашингтон, Середа 21 лютого 2024 03:14
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Немає іншого шляху допомоги Україні: Салліван звернувся до Конгресу Фото: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Джейк Салліван звернувся до Конгресу із проханням забезпечити фінансування Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Салліван сказав представникам Конгресу, що вони мають виконати свої конституційні зобов'язання та допомогти захистити свободу та незалежність України.

"У нас немає скарбнички, де ми просто зберігаємо готівку, яку можемо передати Україні. Нам потрібно, щоб Конгрес виконав свої конституційні зобов'язання щодо виділення коштів, які президент потім зможе використати для відправки зброї американського виробництва, виробленої американськими робітниками та американськими державами, в Україну , щоб допомогти захистити свободу та незалежність цієї країни", - сказав Салліван.

Ситуація, за словами Саллівана, безальтернативна і тому Конгрес має виконати це зобов'язання на користь американської безпеки.

"Для цього немає іншого шляху - і тому, я думаю, Конгрес, і особливо спікер, маємо подивитися своєї відповідальності прямо в обличчя, а потім виконати цю відповідальність, виконати це зобов'язання перед своїми виборцями та американським народом та на користь американської національної безпеки", - сказав Салліван.

Допомога Україні від США

Раніше стало відомо, що США планують виділити Україні понад 60 млрд. доларів. Посол штатів в Україні Бріджіт Брінк повідомила, що нова допомога для України містить дві важливі частини.

До речі, Сенат США підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні понад 60 млрд доларів.

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