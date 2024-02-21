Нет другого пути помощи Украине: Салливан обратился к Конгрессу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Салливан сказал представителям Конгресса, что они должны выполнить свои конституционные обязательства и помочь защитить свободу и независимость Украины.

"У нас нет копилки, где мы просто храним наличные, которые можем передать Украине. Нам нужно, чтобы Конгресс выполнил свои конституционные обязательства по выделению средств, которые президент затем сможет использовать для отправки оружия американского производства, произведенного американскими рабочими и американскими государствами, в Украину, чтобы помочь защитить свободу и независимость этой страны", - сказал Салливан.

Ситуация, по словам Салливана, безальтернативная и поэтому Конгресс должен выполнить это обязательство в интересах американской безопасности.

"Для этого нет другого пути - и поэтому, я думаю, Конгресс, и особенно спикер, должны посмотреть своей ответственности прямо в лицо, а затем выполнить эту ответственность, выполнить это обязательство перед своими избирателями и американским народом и в интересах американской национальной безопасности", - сказал Салливан.

Помощь Украине от США

Ранее стало известно, что США планируют выделить Украине более 60 млрд долларов. Посол штатов в Украине Бриджит Бринк сообщила, что новая помощь для Украины содержит две важных части.

К слову, Сенат США поддержал пакет, предусматривающий новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.