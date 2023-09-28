Немає фактів продажу Іраном ракет Росії, - Зеленський

Глава держави в ході брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що нині "є інформація від наших відповідних органів та від партнерів, що поки що немає факту продажу ракет Іраном у РФ".

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням", - додав Зеленський.

Співпраця Ірану і Росії та питання щодо ракет

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Відтоді РФ регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

Раніше влітку координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Як нещодавно заявив директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа, Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Іран може домовитися з РФ про передачу ракет після закінчення дії резолюції Радбезу ООН 2231, що забороняє йому подібні угоди. Така домовленість може почати працювати після 18 жовтня.