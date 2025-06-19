ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Немає чого обговорювати": Путін відмежувався від конфлікту Ірану з Ізраїлем

Четвер 19 червня 2025 02:54
UA EN RU
"Немає чого обговорювати": Путін відмежувався від конфлікту Ірану з Ізраїлем Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський лідер Володимир Путін заявив про небажання допомагати Ірану відбивати повітряні атаки Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Очільник Кремля зазначив, що колись Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу".

"Щодо договору про стратегічне партнерство, там немає статей, пов'язаних з оборонною сферою. І наші іранські друзі про це і не просять. Тож практично нема чого обговорювати", - сказав Путін.

Він також підтвердив, що раніше російські системи ППО постачалися до Ірану.

Удари по об'єктах ядерної програми Ірану

З 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову кампанію проти ядерної інфраструктури Ірану під кодовою назвою "Левовий народ".

Під час операції ізраїльські війська завдали ударів по численних об'єктах військового та стратегічного призначення на території Ірану. Зокрема, внаслідок ударів по Ірану були ліквідовані науковці, які брали участь у розробці ядерної програми Ірану.

Останні дні супроводжуються активною фазою бойових дій: обидві сторони ведуть обстріли територій одна одної із застосуванням безпілотників та ракет. Періоди атак змінюються нетривалими затишшями.

У середу, 18 червня, Армія оборони Ізраїлю провела чергову серію авіаударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що стали мішенню під час проведення операції.

Детальніше про те, хто виграє в ірано-ізраїльській війні та яка роль у нинішньому процесі президента США Дональда Трампа, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ізраїль Іран
Новини
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді