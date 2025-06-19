"Немає чого обговорювати": Путін відмежувався від конфлікту Ірану з Ізраїлем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Він також підтвердив, що раніше російські системи ППО постачалися до Ірану.

"Щодо договору про стратегічне партнерство, там немає статей, пов'язаних з оборонною сферою. І наші іранські друзі про це і не просять. Тож практично нема чого обговорювати", - сказав Путін.

Очільник Кремля зазначив, що колись Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу".

Удари по об'єктах ядерної програми Ірану

З 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову кампанію проти ядерної інфраструктури Ірану під кодовою назвою "Левовий народ".

Під час операції ізраїльські війська завдали ударів по численних об'єктах військового та стратегічного призначення на території Ірану. Зокрема, внаслідок ударів по Ірану були ліквідовані науковці, які брали участь у розробці ядерної програми Ірану.

Останні дні супроводжуються активною фазою бойових дій: обидві сторони ведуть обстріли територій одна одної із застосуванням безпілотників та ракет. Періоди атак змінюються нетривалими затишшями.

У середу, 18 червня, Армія оборони Ізраїлю провела чергову серію авіаударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що стали мішенню під час проведення операції.

Детальніше про те, хто виграє в ірано-ізраїльській війні та яка роль у нинішньому процесі президента США Дональда Трампа, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.

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