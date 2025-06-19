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"Нечего обсуждать": Путин открестился от конфликта Ирана с Израилем

Четверг 19 июня 2025 02:54
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"Нечего обсуждать": Путин открестился от конфликта Ирана с Израилем Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский лидер Владимир Путин заявил о нежелании помогать Ирану отражать воздушные атаки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Кремля отметил, что когда-то Россия предлагала своим "иранским друзьям поработать в области систем ПВО". Однако тогда "партнеры не проявили большого интереса".

"Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. И наши иранские друзья об этом и не просят. Поэтому практически нечего обсуждать", - сказал Путин.

Он также подтвердил, что ранее российские системы ПВО поставлялись в Иран.

Удары по объектам ядерной программы Ирана

С 13 июня Израиль начал масштабную военную кампанию против ядерной инфраструктуры Ирана под кодовым названием "Львиный народ".

В ходе операции израильские войска нанесли удары по многочисленным объектам военного и стратегического назначения на территории Ирана. В частности, в результате ударов по Ирану были ликвидированы ученые, участвовавшие в разработке ядерной программы Ирана.

Последние дни сопровождаются активной фазой боевых действий: обе стороны ведут обстрелы территорий друг друга с применением беспилотников и ракет. Периоды атак сменяются непродолжительными затишьями.

В среду, 18 июня, Армия обороны Израиля провела очередную серию авиаударов по объектам ядерной программы Ирана, которые стали мишенью во время проведения операции.

Подробнее о том, кто выиграет в ирано-израильской войне и какова роль в нынешнем процессе президента США Дональда Трампа, - читайте в нашем аналитическом материале.

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