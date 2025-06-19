"Нечего обсуждать": Путин открестился от конфликта Ирана с Израилем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он также подтвердил, что ранее российские системы ПВО поставлялись в Иран.

"Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. И наши иранские друзья об этом и не просят. Поэтому практически нечего обсуждать", - сказал Путин.

Глава Кремля отметил, что когда-то Россия предлагала своим "иранским друзьям поработать в области систем ПВО". Однако тогда "партнеры не проявили большого интереса".

Удары по объектам ядерной программы Ирана

С 13 июня Израиль начал масштабную военную кампанию против ядерной инфраструктуры Ирана под кодовым названием "Львиный народ".

В ходе операции израильские войска нанесли удары по многочисленным объектам военного и стратегического назначения на территории Ирана. В частности, в результате ударов по Ирану были ликвидированы ученые, участвовавшие в разработке ядерной программы Ирана.

Последние дни сопровождаются активной фазой боевых действий: обе стороны ведут обстрелы территорий друг друга с применением беспилотников и ракет. Периоды атак сменяются непродолжительными затишьями.

В среду, 18 июня, Армия обороны Израиля провела очередную серию авиаударов по объектам ядерной программы Ирана, которые стали мишенью во время проведения операции.

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