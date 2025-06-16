Немає авторитету: Макрон проти ідеї посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, країна ліквідувала понад 20 топових іранських командирів.

Незабаром після цього почалася "відповідь" Ірану. Таким чином, обидві держави вже кілька днів обмінюватися ударами. Важливо зазначити, що Ізраїль атакує військову інфраструктуру Ірану.

Учора президент США Дональд Трампзаявив, що російський диктатор Володимир Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану. За його словами, він (Трамп) буде відкритий для цього.

"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. Ми довго говорили про це", - сказав президент США в інтерв'ю ABC News.

Також Трамп опублікував учора в соцмережах пост, у якому заявив, що Іран та Ізраїль мають укласти угоду. Він повідомив, що зараз відбуваються дзвінки та переговори, і стверджує, що зовсім скоро між двома країнами буде мир.

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