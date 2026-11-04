"Немає аналогів": Сі Цзіньпін готується до історичної зустрічі з Трампом і Путіним

Як зауважила спікерка, і американський лідер, і глава Кремля публічно висловили зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як відомо, він відбудеться вже цього місяця в китайському Шеньчжені.

"Китай підтримує зв'язок з відповідними сторонами щодо можливої зустрічі лідерів Китаю, Росії та США", - наголосила Мао Нін.

Видання Bloomberg звертає увагу на те, що ця зустріч лише посприяє зусиллям Росії вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну.

Окрім того, вона потенційно може перетворити главу КНР на посередника у зближенні Путіна та Трампа.

"Тристоронній саміт між Китаєм, Росією та США не має аналогів у сучасній історії. Його найближчим порівнянням може бути Ялтинська конференція 1945 року, коли радянський диктатор Йосип Сталін , президент США Франклін Д. Рузвельт та прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль зустрілися, щоб обговорити реорганізацію Європи, оскільки нацистська Німеччина наближалася до поразки у Другій світовій війні", - наголошує видання.