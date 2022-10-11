Нема гарантій, що вдасться впізнати підготовку РФ до ядерного удару, - спецслужба Британії

На сьогоднішній день немає гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

Про це заявив керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флеммінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і це надзвичайно небезпечно. Хотілося б вважати, що разом із нашими союзниками ми маємо добрі шанси виявити це, але, звісно, у цій сфері ніколи не існує жодних гарантій", – сказав він.

На думку Флеммінга, Захід все ж таки зможе заздалегідь побачити ядерні приготування Росії, і все ж таки країни НАТО мають бути стурбовані риторикою Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї.

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