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Нема гарантій, що вдасться впізнати підготовку РФ до ядерного удару, - спецслужба Британії

Фото: у Британії заявили, що немає гарантій виявлення підготовки РФ ядерного удару (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сьогоднішній день немає гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

Про це заявив керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флеммінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Росія – єдина країна, яка говорить про використання ядерної зброї, і це надзвичайно небезпечно. Хотілося б вважати, що разом із нашими союзниками ми маємо добрі шанси виявити це, але, звісно, у цій сфері ніколи не існує жодних гарантій", – сказав він.

На думку Флеммінга, Захід все ж таки зможе заздалегідь побачити ядерні приготування Росії, і все ж таки країни НАТО мають бути стурбовані риторикою Володимира Путіна щодо використання ядерної зброї.

Центр урядового зв'язку Великої Британії – спецслужба, відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки та забезпечення захисту інформації органів уряду та армії.

Раніше повідомлялося, що НАТО найближчим часом проведе планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

Також нагадаємо, раніше президент США Джо Байден застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України, погрожуючи "серйозними наслідками".

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