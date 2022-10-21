Нема електронної пошти. Прем'єра не зможуть обрати 20 000 консерваторів, - The Times

Близько 20 тисяч членів Консервативної партії Великобританії не зможуть взяти участь у виборах нового прем'єр-міністра. Причина - у них немає партійної електронної пошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .
За даними видання, тисячі літніх членів Консервативної партії можуть бути позбавлені права проголосувати, оскільки за ними не закріплено партійну електронну пошту.
Як пише The Times, планується, що їм зателефонують на вихідних із закликом завести електронну пошту. Однак, як з'ясувалося, навіть ті, хто має пошту, можуть бути позбавлені виборчих прав, оскільки деякі консерватори не отримали листи, які дають право голосу.
Більшість з них отримали підтвердження свого права голосу у четвер увечері, за кілька годин після того, як Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єр-міністра.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як цього разу проходитиме голосування за нового британського прем'єра.
Сьогодні були опубліковані результати опитування громадян Великобританії, які назвали найкращого кандидата на пост глави уряду .
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