Нельзя повышать налоговое давление на ГМК, когда мировые цены на их продукцию падают, - экономист

Экономист напомнил, что период высоких цен на сырье на мировых рынках, в частности на железную руду, уже закончился и сегодня происходит снижение спроса и снижение цен на эту продукцию, что негативно скажется на результатах деятельности экспортеров. Поэтому намерения украинской власти в таких условиях увеличить налоговое давление на них, по мнению экономиста, являются недопустимыми.

"Для того, чтобы сами наши добытчики железной руды и металлургические комбинаты не впали в пике, необходимо осознавать, что не может быть наращивания налогового давления на них", - сказал Кушнирук.

Он также считает, что действия власти должны быть более адекватными и с точки зрения влияния на увеличение расходов, которые вынуждены нести экспортеры, в частности транспортные. Так, по его мнению, является неприемлемым повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки.

"Идея взять и положить на них (предприятия ГМК - ред.) увеличение расходов железной дороги - это точно неудачная идея, особенно в этот момент", - считает Кушнирук.

Эксперт подчеркнул: в условиях падения спроса на сырье на мировых рынках, государство должно поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, в частности в области дорожного строительства.

"Чтобы увеличить спрос на внутреннем рынке на металлургическую продукцию, нужно заниматься тем, чтобы максимально локализовать использование всех ресурсов внутри страны на строительство дорог", - отметил Кушнирук.