Не можна підвищувати податковий тиск на ГМК, коли світові ціни на їх продукцію падають, - економіст

Економіст нагадав, що період високих цін на сировину на світових ринках, зокрема на залізну руду, вже закінчився і сьогодні відбувається зниження попиту і зменшення цін на цю продукцію, що негативно позначиться на результатах діяльності експортерів. Тож наміри української влади за таких умов збільшити податковий тиск на них, на думку економіста, є неприпустимими.

"Для того, щоб самі наші видобувники залізної руди і металургійні комбінати не впали в піке, необхідно усвідомлювати, що не може бути нарощення податкового тиску на них", - сказав Кушнірук.

Він також вважає, що дії влади мають бути більш адекватними і з точки зору впливу на збільшення витрат, які змушені нести експортери, зокрема транспортних. Так, на його думку, є неприйнятним підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення.

"Ідея взяти і покласти на них (підприємства ГМК – ред.) збільшення витрат залізниці - це точно невдала ідея, особливо в цей момент", - вважає Кушнірук.

Експерт наголосив: за умов падіння попиту на сировину на світових ринках, держава має підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію, зокрема в галузі дорожнього будівництва.

"Щоб збільшити попит на внутрішньому ринку на металургійну продукцію, потрібно займатися тим, щоб максимально локалізувати використання всіх ресурсів в межах країни на будівництво доріг", - зазначив Кушнірук.