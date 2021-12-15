Нельзя игнорировать попытку дестабилизировать ситуацию в восточной Европе, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество не игнорировать попытки дестабилизировать ситуацию на территории Европы. Заявил о поддержке суверенитета страны "Восточного партнерства".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Макрона.
"Нельзя игнорировать напряженность и попытки дестабилизации на территории восточных соседей ЕС", - отметить Макрон.
По словам президента Франции, страна выступает за суверенитет участников "Восточного партнерства", а ее преданность несет амбициозную цель.