Не можна ігнорувати спробу дестабілізувати ситуацію у східній Європі, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав міжнародну спільноту не ігнорувати спроби дестабілізувати ситуацію на території Європи. Заявив про підтримку суверенітету країни "Східного партнерства".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Макрона.
"Не можна ігнорувати напруженість та спроби дестабілізації на території східних сусідів ЄС", - відзначи Макрон.
За словами президента Франції, країна виступає за суверенітет учасників "Східного партнерства", а її відданість несе амбітну ціль.