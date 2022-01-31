Нелегальный рынок сигарет обновил рекорды - "в тени" каждая пятая пачка, - гендиректор "JTI Украина"

"Мы очень озабочены этими показателями. Доля контрафакта и нелегального Duty Free за последний год возросла в разы. Причем эта продукция производится на территории Украины. Нелегальный рынок отобрал пятую часть всего табачного рынка Украины, нанося убытки как легальным законопослушным производителям, так и бюджету страны. Бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов, которые сейчас, во время обострения внешнеполитической обстановки, пришлись бы очень кстати", - констатировал гендиректор табачной компании.

Он напомнил предыдущие итоги исследования "Kantar Украина", согласно которым доля нелегальных сигарет в Украине за последние пять лет увеличилась с 1% в 2016 году до 12,8% в феврале 2021 года, 15,0% - в мае и 18,1% в августе, достигнув рекордных за десятилетие 20,4% в ноябре прошлого года. Помимо того, в конце 2019 года этот показатель составлял 6,6%, а в августе 2020 года - 6,9%, из чего следует, что распространенность контрафактных сигарет наиболее интенсивно росла в 2021 году - на 7,6 п. п.

"Мы еще три года назад предупреждали о том, что нелегальный рынок сигарет будет расти, когда заметили тенденцию роста. Сейчас мы понимаем, что он будет расти и дальше, так как согласно исследованию "Kantar Украина", разница в цене между легальными и нелегальными сигаретами увеличивается с каждым годом. И эта разница будет увеличиваться и дальше, так как акцизы на сигареты ежегодно растут на 20%, а значит, растут и цены на продукцию легальных производителей", - пояснил Холловей.

Он уточнил, что легальный табачный бизнес делает все возможное в рамках своей компетенции, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в том числе проводит информационные кампании о вреде нелегального оборота табачных изделий для бизнеса, общества и страны в целом.

Холловей рассказал, что легальный табачный бизнес сотрудничает с правоохранительными органами, делится с ними данными исследований рынка сигарет и объясняет последствия роста на нем доли нелегальных табачных изделий. Помимо того, создан специальный сайт с информацией о нелегальном рынке сигарет и интерактивная карта, на которой каждый желающий может отметить точки продажи нелегальной продукции. По его словам, это все, что бизнес может сделать для минимизации нелегальной торговли, тогда как для действенной борьбы с нелегальным рынком сигарет нужны объединенные усилия бизнеса, общества и власти.

Холловей уточнил, что видит политическую волю для борьбы с нелегальным рынком сигарет, но пока не производятся эффективные, действенные и конкретные шаги по борьбе с ним.

"На протяжении нескольких лет существовала государственная стратегия по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, но она, к сожалению, так и осталась декларацией намерений. В прошлом году депутаты зарегистрировали законопроект о криминальной ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах, но он пока так и остался законопроектом. В конце года Национальная полиция провела серию рейдов по закрытию точек продаж нелегальных сигарет, но они открывались на том же месте спустя неделю", - рассказал гендиректор "JTI Украина".