Нелегальний ринок цигарок оновив рекорди - "у тіні" кожна п'ята пачка, - гендиректор "JTI Україна"

"Ми дуже стурбовані цими показниками. Частка контрафакту та нелегального Duty Free за останній рік зросла в рази. Причому ця продукція виробляється на території України. Нелегальний ринок відібрав п'яту частину всього тютюнового ринку України, завдаючи збитків як легальним законослухняним виробникам, так і бюджету країни. Бюджет України не отримав 15,5 млрд грн податків, які зараз, під час загострення зовнішньополітичної ситуації, були б дуже доречними", - констатував гендиректор тютюнової компанії.

Він нагадав попередні підсумки дослідження "Kantar Україна", згідно з якими частка нелегальних цигарок в Україні за останні п'ять років збільшилася з 1% у 2016 році до 12,8% у лютому 2021 року, 15,0% - у травні та 18,1% у серпні, досягнувши рекордних за десятиліття 20,4% у листопаді минулого року. Крім того, наприкінці 2019 року цей показник становив 6,6%, а в серпні 2020 року - 6,9%, з чого випливає, що поширеність контрафактних сигарет найбільш інтенсивно зростала у 2021 році - на 7,6 п. п.

"Ми ще три роки тому попереджали про те, що нелегальний ринок цигарок зростатиме, коли помітили тенденцію зростання. Зараз ми розуміємо, що він зростатиме й надалі, оскільки згідно з дослідженням "Kantar Україна", різниця в ціні між легальними та нелегальними цигарками збільшується з кожним роком, і ця різниця збільшуватиметься і надалі, тому що акцизи на цигарки щороку зростають на 20%, а отже, зростають і ціни на продукцію легальних виробників", - пояснив Холловей.

Він уточнив, що легальний тютюновий бізнес робить все можливе в рамках своєї компетенції, щоб змінити ситуацію, у тому числі проводить інформаційні кампанії про шкоду нелегального обігу тютюнових виробів для бізнесу, суспільства та країни загалом.

Холловей розповів, що легальний тютюновий бізнес співпрацює з правоохоронними органами, ділиться з ними даними досліджень ринку цигарок та пояснює наслідки зростання на ньому частки нелегальних тютюнових виробів. Крім того, створено спеціальний сайт з інформацією про нелегальний ринок цигарок та інтерактивну картку, на якій кожен бажаючий може відзначити точки продажу нелегальної продукції. За його словами, це все, що бізнес може зробити для мінімізації нелегальної торгівлі, тоді як для ефективної боротьби з нелегальним ринком цигарок потрібні об'єднані зусилля бізнесу, суспільства та влади.

Холловей уточнив, що бачить політичну волю для боротьби з нелегальним ринком сигарет, але поки що не виконуються ефективні, дієві та конкретні кроки щодо боротьби з ним.

"Протягом кількох років існувала державна стратегія боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, але вона, на жаль, так і залишилася декларацією намірів. Минулого року депутати зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах, але він поки що так і залишився законопроектом. Наприкінці року Національна поліція провела серію рейдів із закриття точок продажу нелегальних цигарок, але вони відкривалися на тому ж місці через тиждень", - розповів гендиректор "JTI Україна".