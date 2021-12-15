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Идея о нескольких системах отслеживания оборота сигарет вместо одной не соответствует нормам ЕС, - JTI Украина

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Киев, Среда 15 декабря 2021 09:24
Идея о нескольких системах отслеживания оборота сигарет вместо одной не соответствует нормам ЕС, - JTI Украина Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина" Гинтаутас Диргела считает, что поправка №104 к законопроекту №5719 об учете акциза с розничной продажи сигарет не соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины, поскольку допускает создание каждым производителем/импортером собственных механизмов для отслеживания оборота табачных изделий вместо единой системы контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Диргелы "Интерфакс-Украина".

Как известно, ранее аналогичная поправка к проекту так называемого "ресурсного" закона №5600 была отклонена парламентом.

В этот раз аналогичную поправку к проекту №5719 подали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев. Сегодня Комитет по вопросам бюджета рассмотрит ее.

"Внедрение системы отслеживания табачных изделий (Track&Trace) является одним из требований Европейской директивы 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в национальное законодательство. Но в поправке к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания и наделения производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит директиве", - заявил Диргела.

Поправка Арахамии-Гетманцева предоставляет производителям и импортерам подакцизных товаров право самостоятельно определять средства и формы защиты своей продукции, а также внедрять механизмы для отслеживания их оборота у последующих потребителей.

Кроме того, поправка разрешает производителям проводить проверки на предмет фальсификации и законности обращения сигарет среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц.

В Украине 38 лицензий на производство табачных изделий, следовательно, в Украине может появиться 38 абсолютно разных Track&Trace систем.

По словам Диргелы, несмотря на прямое влияние этой законодательной инициативы на работу рынка табака, производителей сигарет не привлекали к ее обсуждению, хотя "JTI Украина" - активный участник созданной Министерством финансов специальной рабочей группы, обсуждающей вопрос внедрения данного механизма.

"Любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", - сказал директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина".

Если поправка будет принята, оптовым и особенно розничным дистрибьюторам придется покупать, устанавливать и администрировать несколько систем отслеживания сигарет, что повлечет дополнительные финансовые и временные затраты.

Помимо того, поправка Арахамии и Гетманцева наделяет производителей сигарет несвойственными участникам рынка полномочиями контроля над собственными контрагентами, что ставит их в привилегированное положение.

"Мы - производители - выступаем исключительно за имплементацию Европейской Директивы 2014/40/ЕС", - резюмировал представитель "JTI Украина".

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