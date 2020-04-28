Из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн

Более трети нелегальных 3,5 млрд шт. сигарет в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев, из-за чего бюджет не получил 4,68 млрд грн. Об этом сообщает "Экономическая правда", передает РБК-Украина.

"Обнаруженные нами контрабандные и поддельные сигареты в подавляющем большинстве реализуются через уличных торговцев, киоски и открытые рынки. Реже их можно встретить в супермаркетах и специализированных магазинах", - отметила руководитель проекта Kantar "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине" Ольга Чернюшок.

Напомним, в Украине крупнейшими производителями сигарет являются четыре международные компании: Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Они поставляют сигареты около 60 тыс. торговым точкам и на раскладки 30 крупных торговых сетей.

Попытка перераспределения торговой маржи на зарегулированном государством рынка вызвала возмущение крупнейших игроков и риск недополучения доходов в государственную казну.

В частности, речь идет о законопроекте №1049 со скандальными "табачными поправками", который Верховная Рада приняла в октябре 2019 года.

По оценкам Минфина, следствием стало частичное закрытие фабрик и сокращение заказов акцизных марок, из-за чего государство недополучило 3 млрд грн акцизного налога.

19 февраля Зеленский ветировал законопроект №1049.