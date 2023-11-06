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Нелегальний гральний бізнес процвітає через відсутність змін у податковій політиці, - юрист

Фото: юрист Зоряна Топорецька (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Чим довше уряд і парламент будуть затягувати зі змінами до податкового законодавства, тим довше процвітатиме нелегальний гральний бізнес і тим більших збитків зазнаватиме державний бюджет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доктора юридичних наук, доцента Зоряну Топорецьку.

"Держава змушує легальний бізнес йти в тінь і порушувати закон, адже працюючи легально організатор ще залишається винен державі грошей як плату за ліцензію. Ну або заплативши за ліцензію, не залишається коштів на податки. Або ж необхідно обманювати гравця і занижувати відсоток виграшу. То чому ж держава створює такі умови оподаткування, які не дозволяють організатору працювати легально і платити податки" - зазначає юрист.

Фактично ринок грального бізнесу оподатковують за ставками і за моделлю, яку встановили з прийняттям Податкового кодексу України в 2010 році, коли вже півтора роки гральний бізнес було заборонено в нашій державі, зазначає вона.

За її словами, в Україні найвища плата за ліцензії та одна з найбільших податкових ставок у Європі.

"З урахуванням найвищої в Європі вартості ліцензій навантаження на галузь досить велике, що робить вигіднішим працювати в Україні нелегально, адже в Україні один об'єкт оподаткування обкладається податками кілька разів", - додає Топорецька.

Крім того, через подвійне оподаткування страждають і гравці, яких держава фактично змушує йти до нелегальних закладів.

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