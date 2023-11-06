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Нелегальный игорный бизнес процветает из-за отсутствия изменений в налоговой политике, - юрист

Фото: юрист Зоряна Топорецкая (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Чем дольше правительство и парламент будут затягивать с изменениями в налоговое законодательство, тем дольше будет процветать нелегальный игорный бизнес и тем большие убытки будут у государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доктора юридических наук, доцента Зоряну Топорецкую.

"Государство заставляет легальный бизнес идти в тень и нарушать закон, ведь работая легально организатор еще остается должен государству деньги как плату за лицензию. Ну или заплатив за лицензию, не остается средств на налоги. Или же необходимо обманывать игрока и занижать процент выигрыша. Так почему же государство создает такие условия налогообложения, которые не позволяют организатору работать легально и платить налоги?" - отмечает юрист.

 

Фактически рынок игорного бизнеса облагают налогами по ставкам и по модели, которую установили с принятием Налогового кодекса Украины в 2010 году, когда уже полтора года игорный бизнес был запрещен в нашем государстве, отмечает она.

По ее словам, в Украине самая высокая плата за лицензии и одна из наибольших налоговых ставок в Европе.

"С учетом самой высокой в Европе стоимости лицензий нагрузка на отрасль достаточно велика, что делает более выгодным работать в Украине нелегально, ведь в Украине один объект налогообложения облагается налогами несколько раз", - добавляет Топорецкая.

Кроме того, через двойное налогообложение страдают и игроки, которых государство фактически вынуждает идти в нелегальные заведения.

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НалогиИгорный бизнес