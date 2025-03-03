Нелегальні обмінники та подвійний курс долара: куди скаржитися на валютні махінації

Українці скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар, а залежності від року його емісії. У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики зазначають, що це незаконні вимоги зі сторони обмінників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Данила Гетманцева.

Він наголошує, що це зловживання на валютному ринку України. Крім того, з’ясувалося, що проблема ще серйозніша - в країні продовжують працювати нелегальні обмінники, які не сплачують податки. За словами Гетманцева, нелегальні обмінники часто не приховують своєї діяльності. Водночас правоохоронці, попри доручення комітету, не вживають належних заходів. Гетманцев закликав Національний банк і Нацполіцію перевірити ситуацію та покарати порушників. Він також попросив громадян фіксувати випадки подвійного курсу валют та надсилати відповідні фото: за номером телефону: 050356554;

до Комітету за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,5;

Національного банку України (НБУ);

Національної поліції України.