Нелегальные обменники и двойной курс доллара: куда жаловаться на валютные махинации

Украинцы жалуются на двойные курсы обмена валют на доллар, а зависимости от года его эмиссии. В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отмечают, что это незаконные требования со стороны обменников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Комитета Даниила Гетманцева.

Он отмечает, что это злоупотребление на валютном рынке Украины. Кроме того, выяснилось, что проблема еще серьезнее - в стране продолжают работать нелегальные обменники, которые не платят налоги. По словам Гетманцева, нелегальные обменники часто не скрывают своей деятельности. В то же время правоохранители, несмотря на поручение комитета, не принимают надлежащих мер. Гетманцев призвал Национальный банк и Нацполицию проверить ситуацию и наказать нарушителей. Он также попросил граждан фиксировать случаи двойного курса валют и присылать соответствующие фото: по номеру телефона: 050356554;

в Комитет по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5;

Национальный банк Украины (НБУ);

Национальной полиции Украины.