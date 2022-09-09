Некуда девать: Арестович заявил о большом количестве пленных россиян

Украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен большое количество российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Нам некуда деть пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", - заявил Арестович.

По его словам, один из российских мотострелковых полков разбрелся по посадкам после того, как его покинули командиры. Военные ищут случая сдаться в украинский плен.

"Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных пойдет на тысячи", - добавил Арестович.