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Некуда девать: Арестович заявил о большом количестве пленных россиян

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен большое количество российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Нам некуда деть пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", - заявил Арестович.

По его словам, один из российских мотострелковых полков разбрелся по посадкам после того, как его покинули командиры. Военные ищут случая сдаться в украинский плен.

"Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных пойдет на тысячи", - добавил Арестович.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Также в Генеральном штабе ВСУ заявляли, что ВСУ ведут контрнаступление на Харьковском направлении, продвинулись на 50 км.

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ХарьковАлексей АрестовичВойна в Украине