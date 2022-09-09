Нема куди подіти: Арестович заявив про велику кількість полонених росіян

Українські військові під час контрнаступу у Харківській області взяли у полон дуже велику кількість російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Нам нема куди подіти полонених уже, стільки їх набрали, що війська не справляються. А чому це відбувається? Вже можна визнати, 30 населених пунктів звільнили у Харківській області, це все в результаті наступу на Балаклію і далі на Куп'янськ", - заявив Арестович.

За його словами, один із російських мотострілецьких полків розбрівся по посадках після того, як його покинули командири. Військові шукають нагоди здатися в український полон.

"Там повний колапс та катастрофа, обвал, як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки, вогнеметні системи. Якщо ми добиваємо Ізюмську катастрофу, рахунок полонених піде на тисячі", - додав Арестович.