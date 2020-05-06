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В некоторых районах Одесской области планируют объявить ЧС из-за потери урожая

Новости » Общество     06.05.2020 - 22:00
В некоторых районах Одесской области планируют объявить ЧС из-за потери урожая
Фото: поле (pixabay.com)

В Белгород-Днестровском районе уже объявлена чрезвычайная ситуация природного характера

В некоторых районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Сообщается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской областной государственной администрации обсудила ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики области в связи с засухой, и возможные пути возмещения убытков сельхозпроизводителям.

Во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС. Фермерам необходимо подать документы экспертным оценкам убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработки комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий", - отметил первый заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.

Присутствующие на заседании чиновники не исключили, что в связи с гибелью урожая озимых на юге области может быть объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Напомним, еще в апреле фермеры предрекали, что засуха на юге Одесской области может привести к полной потере урожая и голоду.

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что возможная засуха из-за недостатка воды в реках может стать серьезным вызовом для Украины.

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