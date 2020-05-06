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У деяких районах Одеської області планують оголосити НС через втрату врожаю

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 22:00
У деяких районах Одеської області планують оголосити НС через втрату врожаю
Фото: поле (pixabay.com)

У Білгород-Дністровському районі вже оголошена надзвичайна ситуація природного характеру

У деяких районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію через втрату врожаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".

Повідомляється, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Одеської обласної державної адміністрації обговорила ситуацію, що склалася в аграрному секторі економіки області у зв'язку з посухою, та можливі шляхи відшкодування збитків сільгоспвиробникам.

У всіх районах, що постраждали унаслідок посухи, будуть проведені комісії ТЕБ та НС. Фермерам необхідно подати документи експертними оцінками збитків у районні державні адміністрації, після чого всі дані будуть направлені в обласну державну адміністрацію. Далі депутатський корпус обласної ради буде звертатися до центральних органів влади про створення державної комісії та розробки комплексу заходів з підтримки малих та середніх підприємств", - зазначив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкаровський.

Присутні на засіданні чиновники не виключили, що у зв'язку із загибеллю врожаю озимих на півдні області може бути оголошена надзвичайна ситуація природного характеру.

Нагадаємо, ще в квітні фермери передрікали, що посуха на півдні Одеської області може призвести до повної втрати врожаю і голоду.

Раніше екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що можлива засуха через нестачу води у річках може стати серйозним викликом для України.

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