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В деяких областях України завтра буде дощ з мокрим снігом

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 16:43
В деяких областях України завтра буде дощ з мокрим снігом
Ілюстративне фото (pixabay.com)

26 березня в деяких областях України очікується невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом

Завтра погода в Україні погіршиться, зокрема, майже у всіх областях країни очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Зокрема, 26 березня на більшій частині території України невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом.

Вітер переважно західний, 7-12 м / с, вночі в південних і східних, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі від +4 до -1 градусів, у південних областях до +6, вдень до +9 градусів, на Закарпатті місцями до +13.

В деяких областях України завтра буде дощ з мокрим снігом

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, погода у Києві завтра, 26 березня, погіршиться, очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Невеликий мокрий сніг синоптики також прогнозують 27 березня. В цей день буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, температура вночі близько 0, вдень +5-7 градусів.

28 березня у Києві опадів не очікується, вітер північно-західний, 5-8 м/с, температура вночі -1-3 градусів, вдень +5-7 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні на цьому тижні очікується мінлива, в середині тижня різко похолодає. У вівторок, 26 березня, місцями невеликий дощ, крім центральних регіонів. У середу настільки похолодає, місцями випаде мокрий сніг, який супроводжуватиметься сильним вітром.

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