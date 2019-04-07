В некоторых областях Украины сегодня пройдут дожди

Погода в Украине 7 апреля будет теплой, однако в некоторых областях пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, 7 апреля будет солнечно, однако в западных областях и местами на севере пройдут дожди.

В Киеве воскресенье ожидается до +18 градусов. Синоптик сообщила о порывах ветра в столице. При этом отметила, что существенных осадков не прогнозируется.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода 7 апреля ожидается сухая и солнечная. По ее словам, ночью в Украине ожидается +8 градусов, только в восточных областях ночью температура будет ниже. В течение дня потеплеет до +17 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +19 градусов. При этом юго-восточный ветер может быть с порывами.

Добавим, погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди. В субботу-воскресенье, 6-7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода.

Ранее сообщалось, что в апреле после 10 числа до 20 числа температура начнет резко подниматься выше нормы.