В некоторых областях сегодня возможен сильный туман

В субботу, 21 декабря, синоптики предупредили об осложнении погодных условий в Украине, в частности, о сильном тумане в некоторых областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу гидрометцентра, утром субботы в южных и большинстве центральных областей стоит ожидать сильный туман. Видимость на дорогах из-за тумана ухудшится до 200-500 метров.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных, 21-22 декабря. В субботу прогнозировались небольшие дожди в западных областях и заморозки до -4 градусов на востоке. Уже завтра осадки накроют всю территорию страны. Но, не смотря на ливни, температура воздуха вырастет до +12 градусов, а на юге до +14.

Также РБК-Украина писало, что в четверг, 19 декабря, в Киеве были обновлены сразу три температурные рекорды. В частности, ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, а днем температура превысила показатель, зафиксированный в 1989 году. Начиная с 16 декабря, в Киеве уже зафиксированы семь температурных рекордов.