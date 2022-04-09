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Некоторые страны Запада готовы помочь Украине перейти на современное вооружение, - Bloomberg

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 14:30
Некоторые страны Запада готовы помочь Украине перейти на современное вооружение, - Bloomberg Фото: некоторые страны Запада готовы помочь Украине перейти на современное вооружение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Некоторые страны Запада готовы помочь Украине с переходом от советского оружия к более современному в стиле НАТО. Все из-за перспективы того, что война с Россией может затянуться на месяцы или даже годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Некоторые страны воздерживаются от поставок современного вооружения Украине, чтобы избежать необходимости обучать наших военных ее использованию. Однако, сегодня же они рискуют остаться и без советского оборудования.

Некоторые же союзники готовы начать обучение украинских защитников за пределами страны, чтобы они использовали более сложное оружие. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом обсуждений между членами G7 и НАТО. Главная цель состоит в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам Альянса.

Недавно глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил странам за предоставление большего количества оружия, однако упрекнул их в том, что они требуют слишком много времени, чтобы скорректировать представление о том, что именно нужно нашей стране по мере развития войны против оккупанта.

Также Кулеба заявил, что в начале боевых действий он получил отказ от одного из союзников Украины за то, что военным нужно было бы обучаться пользоваться этим оружием в течение двух месяцев.

"Если бы он согласился со мной в самом начале предоставить Украине это оружие, наши люди уже заканчивали бы подготовку, и мы получили бы его через неделю или две", - заявил Кулеба.

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