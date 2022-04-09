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Деякі країни Заходу готові допомогти Україні перейти на сучасне озброєння, - Bloomberg

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Субота 09 квітня 2022 14:30
Деякі країни Заходу готові допомогти Україні перейти на сучасне озброєння, - Bloomberg Фото: деякі країни Заходу готові допомогти Україні перейти на сучасне озброєння (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Деякі країни Заходу готові допомогти Україні з переходом від радянської зброї до більш сучасної у стилі НАТО. Усе через перспективи того, що війна з Росією може затягнутися на місяці або ж навіть й роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Деякі країни утримуються від поставок сучасного озброєння Україні, аби уникнути необхідності навчати наші військових її використанню. Однак, сьогодні ж вони ризикують залишитися й без радянського обладнання.

Деякі ж союзники готові розпочати навчання українських захисників за межами країни, аби вони використовували більш складнішу зброю. Про це повідомляють джерела, які знайомі з ходом обговорень між членами G7 та НАТО. Головна мета полягає в тому, аби допомогти Україні поступово перейти до стандартів Альянсу.

Нещодавно голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подякував країнам за надання більшої кількості зброї, однак дорікнув їх у тому, що вони потребують занадто багато часу, аби скоригувати уявлення про те, що саме потрібно нашій країні в міру розвитку війни проти окупанта.

Також Кулеба заявив, що на початку бойових дій він отримав відмову від одного з союзників України через те, що військовим потрібно було б навчатися користуватися цією зброєю протягом двох місяців.

"Якби він погодився зі мною на самому початку надати Україні цю зброю, наші люди вже закінчували б підготовку, і ми отримали б її через тиждень чи два", - заявив Кулеба.

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