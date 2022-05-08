Некоторые страны хотели купить у РФ украденное в Украине зерно, - Зеленский

Глава государства назвал ситуацию с кражей Россией наших товаров, зерна и прочих ресурсов большой проблемой.

"Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты, и они вывозят наши товары", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намеревается продать похищенное зерно, но оглашать такие сейчас не стал.

"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают сделки, чтобы покупать наше зерно у России, что украли из Украины - не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", - рассказал он.

Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, Украина отреагирует.

"Так что если они это сделают - мы, конечно, сообщим", - заявил президент.