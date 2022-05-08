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Деякі країни хотіли купити у РФ вкрадене в Україні зерно, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія блокує всі українські торгові шляхи та вивозить зерно, яке потім намагається продати деяким країнам. Київ знає, кому надходять такі "бізнес-пропозиції" країни-агресора.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського телеканалу Fox News.

Глава держави назвав ситуацію з крадіжкою Росією наших товарів, зерна та інших ресурсів великою проблемою.

"Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари", - сказав Зеленський.

Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати про них зараз не став.

"Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України - не зараз. Але у нас є назви цих держав", - розповів він.

Зеленський зазначив, що якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.

"Так що якщо вони це зроблять - ми, звичайно, повідомимо", - заявив президент.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації розповів, що російські окупанти вивезли з області майже трирічний запас зерна.

Також ми писали, що за словами омбудсмена Людмили Денисової, в Херсонській області рашисти взяли місцевих фермерів у "рабство".

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено відео, як війська РФ колонами крадуть Українську сільськогосподарську техніку.

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