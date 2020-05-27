Некоторые станции метро в Киеве могут ограничивать на вход: стали известны причины

В столичном метрополитене могут ограничивать на вход некоторые станции. Это будет происходить в час пик в рамках адаптивного карантина в Киеве.

Об этом рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко в ходе пресс-конференции.

При этом мэр призвал киевлян не пренебрегать правилами и соблюдать социальную дистанцию, носить маску.

"В метро, ​​в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции", - сказал он и подчеркнул, что надо будет "немного подождать у входа, соблюдая дистанцию ​​и в маске".

Кроме того, Кличко призвал пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости. По его словам, 34% заражений происходят именно в общественном транспорте.

Напомним, в первый день работы метро Киева уже были случаи, когда в метрополитен не пропускали.

Как писало РБК-Украина ранее, киевская власть уже предупреждала, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.