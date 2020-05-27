Деякі станції метро в Києві можуть обмежувати на вхід: стали відомі причини

У столичному метрополітені можуть обмежувати на вхід деякі станції. Це буде відбуватися в годину пік в рамках адаптивного карантину в Києві.

Про це розповів столичний градоначальник Віталій Кличко у ході прес-конференції.

При цьому мер закликав киян не нехтувати правилами і дотримуватися соціальної дистанції, носити маску.

"У метро, ​​в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово обмежуватимуть вхід на деякі станції", - сказав він і підкреслив, що треба буде "трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанції і у масці".

Крім того, Кличко закликав користуватися громадським транспортом тільки в разі крайньої потреби. За його словами, 34% заражень відбуваються саме в громадському транспорті.

Нагадаємо, в перший день роботи метро Києва вже були випадки, коли в метрополітен не пропускали.

Як писало РБК-Україна раніше, київська влада вже попереджала, що в разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.