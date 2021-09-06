UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Некоторые министры могут уйти в "добровольно-принудительную" отставку, - Разумков

Автор: Сергей Пышкин

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался касаемо рядя увольнений среди министров этой осенью. Есть те, кто будут вынуждены покинуть пост в "добровольно-принудительном формате".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Дмитрия Разумкова во время брифинга.

"Отставки возможны... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии", - отметил Разумков.

По словам председателя Верховной Рады, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате".

"Есть те, кто, возможно, самостоятельно пойдут в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабинет министров Украины", - добавил глава ВР.

Также Разумков добавил, что кадровые ротации в правительстве ожидаются после первой пленарной недели шестой сессии ВР.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкраинаДмитрий РазумковВерховная рада