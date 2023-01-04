Некоректно порівнювати вартість ракет NASAMS та іранських дронів, від яких гинуть українці, - Ігнат

Він зауважив, що некоректно це порівнювати, адже іранські БПЛА загрожують життю мирних людей.

"Для їх збереження ЗСУ будуть використовувати все. Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - підкреслив речник ПС.

Ігнат нагадав, що ЗСУ використовують дорогі ракети та підіймають в небо авіацію під час загрози, аби захистити свою країну.

"Зрозуміло, що ракети, які використовуються, і Nasams, Iris-T - це дорогі ракети... Чи будемо ми їх застосовувати, чи підніматимемо в небо винищувачі, щоб збивати "шахеди"? Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО та авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, і будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - заявив речник Повітряних сил.