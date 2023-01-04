Некоректно порівнювати вартість ракет NASAMS та іранських дронів, від яких гинуть українці, - Ігнат
У Збройних силах України прокоментували одну з публікацій в газеті New York Times, назвавши некоректним порівняння ціни дронів, які вбивають українців, і ракет, якими їх збивають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Він зауважив, що некоректно це порівнювати, адже іранські БПЛА загрожують життю мирних людей.
"Для їх збереження ЗСУ будуть використовувати все. Тут некоректно порівнювати, я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів, де публікують суперечливі речі", - підкреслив речник ПС.
Ігнат нагадав, що ЗСУ використовують дорогі ракети та підіймають в небо авіацію під час загрози, аби захистити свою країну.
"Зрозуміло, що ракети, які використовуються, і Nasams, Iris-T - це дорогі ракети... Чи будемо ми їх застосовувати, чи підніматимемо в небо винищувачі, щоб збивати "шахеди"? Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, коли збиває дешеві ракети? Їхні ППО та авіація в рази дорожчі за наші. Тут йдеться про життя і критичну інфраструктуру. Якщо Shahed влучає в об'єкт критичної інфраструктури, гинуть люди, і будуть великі збитки. Порівнювати абсолютно некоректно", - заявив речник Повітряних сил.
Нагадаємо, РБК-Україна сьогодні повідомляло, що видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що іранські дрони, ціна виготовлення яких не перевищує 20 тис. доларів, українські військові збивають дорогими ракетами. У середньому ракета коштує в 7 разів дорожче за "шахед". У статті йдеться про те, що деякі аналітики вважають, що це дисбаланс, який згодом може піти на користь Росії, дорого вартуючи Україні та її союзникам.
Крім того, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує тривалу атаку дронами, щоб виснажити українську ППО. Лише за два дні нового року Сили оборони збили понад 80 дронів-"шахедів".
Також експерт розповів, чому Росія атакує дронами саме вночі.
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