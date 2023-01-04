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Некорректно сравнивать стоимость ракет NASAMS и иранских дронов, от которых погибают украинцы, - Игнат

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Украина, Среда 04 января 2023 16:25
Некорректно сравнивать стоимость ракет NASAMS и иранских дронов, от которых погибают украинцы, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Вооруженных силах Украины прокомментировали одну из публикаций в газете New York Times, назвав некорректным сравнение цены убивающих украинцев дронов и ракет, которыми их сбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что некорректно это сравнивать, потому что иранские БПЛА угрожают жизни мирных людей.

"Для их сохранения ВСУ будут использовать все. Здесь некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной печати. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи", - подчеркнул спикер ПС.

Игнат напомнил, что ВСУ используют дорогие ракеты и поднимают в небо авиацию во время угрозы для защиты своей страны.

"Понятно, что используемые ракеты и Nasams, Iris-T - это дорогие ракеты... Будем ли мы их применять, будем ли поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем. А как делает Израиль , когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже наших. Здесь речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, и будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно", - заявил спикер Воздушных сил.

Напомним, РБК-Украина сегодня сообщало, что издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорилось, что иранские дроны, цена изготовления которых не превышает 20 тыс. долларов, украинские военные сбивают дорогими ракетами. В среднем ракета стоит в 7 раз дороже "шахеда". В статье говорится, что некоторые аналитики считают, что это дисбаланс, который впоследствии может пойти на пользу России и дорого стоить Украине и ее союзникам.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит длительную атаку дронами, чтобы истощить украинскую ПВО. Только за два дня нового года Силы обороны сбили более 80 дронов-"шахедов".

Также эксперт рассказал, почему Россия атакует дронами именно ночью.

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