Некорректно сравнивать стоимость ракет NASAMS и иранских дронов, от которых погибают украинцы, - Игнат

В Вооруженных силах Украины прокомментировали одну из публикаций в газете New York Times, назвав некорректным сравнение цены убивающих украинцев дронов и ракет, которыми их сбивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что некорректно это сравнивать, потому что иранские БПЛА угрожают жизни мирных людей.

"Для их сохранения ВСУ будут использовать все. Здесь некорректно сравнивать, я видел этот материал в западной печати. Мне иногда кажется, что в некоторых газетах США и Европы есть колонки для российских пропагандистов, где публикуют противоречивые вещи", - подчеркнул спикер ПС.

Игнат напомнил, что ВСУ используют дорогие ракеты и поднимают в небо авиацию во время угрозы для защиты своей страны.

"Понятно, что используемые ракеты и Nasams, Iris-T - это дорогие ракеты... Будем ли мы их применять, будем ли поднимать в небо истребители, чтобы сбивать "шахеды"? Это дорого, но будем. А как делает Израиль , когда сбивает дешевые ракеты? Их ПВО и авиация в разы дороже наших. Здесь речь идет о жизни и критической инфраструктуре. Если Shahed попадает в объект критической инфраструктуры, гибнут люди, и будут большие убытки. Сравнивать абсолютно некорректно", - заявил спикер Воздушных сил.