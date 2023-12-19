Кілька нових Patriot захищатимуть Україну взимку, - Зеленський

Для захисту України від російських повітряних ударів цієї зими Сили оборони будуть застосовувати декілька нових систем ППО Patriot, переданих нашій державі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського 19 грудня у Києві.

Глава держави зазначив, що нинішня зима несе Україні виклики у зв'язку з російськими обстрілами, при цьому можливості Сил оборони щодо відбиття ворожих атак посилюються щомісяця.

"Ця зима інша, вона теж із викликами, на жаль, із втратами, але все ж таки з меншими. Ми щомісяця стаємо сильнішими", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що з питань посилення ППО ЗСУ разом із командою мав "серйозне відрядження".

"Кілька, не буду казати кількість, кілька нових систем Patriot будуть захищати нашу країну взимку. Пообіцяв не говорити кількість, поки не будуть захищені", - зазначив Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Окрім того, 2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передана Україні друга система ППО Patriot буде розгорнута та введена в експлуатацію до кінця поточного року.